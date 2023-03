Costrette a prostituirsi per la coca Gli sfruttatori-pusher in carcere

di Nicoletta Tempera Indotte a prostituirsi, facendo leva sulle loro difficoltà, sulla loro dipendenza dalla cocaina. Abusate anche quando non erano in condizione di opporre un rifiuto. Tre le ragazze che frequentavano quella casa di via del Sostegno, prima per procurarsi saltuariamente la droga. E poi, quando non potevano più farne a meno, per pagarla ai loro ‘aguzzini-pusher’, offrendo il loro corpo. L’indagine dei carabinieri della stazione Corticella, che si è concretizzata nell’arresto di Valentino Virzi, 41 anni, ex guardia giurata, e Letizia Cristiani, 38 anni, entrambi finiti alla Dozza, a seguito di ordinanza di custodia cautelare richiesta dal pm Luca Venturi e disposta dalla gip Maria Cristina Sarli, è iniziata nell’aprile dell’anno scorso, dalla denuncia di una ventiseienne. È stata lei, sfogandosi con i militari della stazione, ad aprire questo vaso di Pandora fatto di degrado e dipendenza, aprendo le porte all’incubo che si consumava in quella casa. Stando a quanto denunciato dalla ragazza e poi verificato, puntualmente, dai carabinieri della stazione, all’epoca dell’indagine guidata dal luogotenente Pietro Di Gaetano (oggi alla stazione Indipendenza), con il vice Luigi Trerè, il primo contatto con la coppia era avvenuto online, quando lei era ancora fidanzata e voleva sperimentare, assieme al compagno, l’esperienza...