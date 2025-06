Costruire ponti fra nuovi italiani e lavoratori

Bassani*

L'intervento del Presidente Ucid, Gian Luca Galletti, è una opportunità per la riflessione di una comunità locale. Non è la prima volta che avviene, ma è altresì vero che si colloca in un momento importante e in termini propositivi, non polemici di parte. Ed è anche in questo che crediamo vada approfondito: non solo perché cita una conquista del mondo del lavoro promossa dalla Cisl, come la legge sulla partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alla gestione di impresa.

Quello che Galletti coglie è pensare al domani. E, del domani, per noi fan parte le ragazze ed i ragazzi, italiani nella sostanza, a cui crediamo debba ora dare una risposta seria il Parlamento nella sua complessità e responsabilità, modificando l’attuale normativa. Come coglie la richiesta di una politica concreta anche sui temi del lavoro e di un protagonismo nelle scelte della nostra società. Questo il senso in cui va quella che, meno di due anni fa, era una proposta sulla quale la Cisl ha raccolto migliaia di firme e oggi è divenuta legge dello Stato, applicando per la prima volta l’articolo 46 della nostra Carta Costituzionale: la partecipazione dei lavoratori alla gestione di impresa. Pensata non ’contro’ e non in senso divisivo ma anzi, per dare ulteriori spazi e nuovo protagonismo al mondo del lavoro, per esserci nei luoghi decisivi delle aziende. Sempre attraverso la contrattazione che per la Cisl, senza correnti alternate nel tempo, è sempre stata la via maestra dei rapporti sindacali. E, come il nuovo Papa ha sottolineato, è il momento di creare ponti nella nostra società. Come Cisl crediamo sia stato un richiamo importante, ponti che sui temi del lavoro necessitano di patti sociali tra le parti verso un nuovo ’Statuto della Persona’ nel mercato del lavoro. Patti anche tra le generazioni che han sempre connotato la tenuta democratica delle nostre comunità locali. Siamo certi, per le parole espresse dal Presidente Galletti, che vi sarà modo di costruire insieme buone pratiche.

*Segretario Cisl Area metropolitana di Bologna