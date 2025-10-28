Costruiti nove stagni alla Bora: "Salviamo testuggini palustri"

Nuove ‘case’ per le testuggini. Procedono infatti, nell’area protetta La Bora di Persiceto, i lavori di ampliamento al Cra (Centro rettili e anfibi) per la realizzazione di 9 nuovi stagni per la testuggine palustre. In questi giorni, per verificare lo stato di avanzamento, si sono tenuti alcuni sopralluoghi, a cui hanno partecipato l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Bracciani, i tecnici progettisti di Sustenia e la ditta esecutrice dei lavori.

Dopo l’escavazione dei bacini, per la ricreazione degli habitat necessari alla testuggine palustre europea, si è provveduto alla loro impermeabilizzazione attraverso uno speciale telo in caucciù. I bacini sono in corso di riempimento di acqua grazie al nuovo pozzo artesiano appositamente realizzato. E quando i livelli idrici degli stagni saranno garantiti, verranno messe centinaia di piante acquatiche e di sponda come iris, ninfee, genziane d’acqua, nannuferi, giunchi, carici, e così via.

Il risultato sarà la costituzione di neo-ecosistemi adeguati a ospitare le testuggini palustri autoctone, ma anche tanta altra biodiversità: dai tritoni alle rane dalmatine, dalle raganelle ai rospi. Oltre alla realizzazione degli stagni, sono in corso di piantumazione siepi arboreo-arbustive e aree "a prato fiorito" a sostegno degli insetti impollinatori selvatici.

I lavori – fa sapere l’amministrazione comunale – termineranno entro l’autunno. Il completamento del Cra prevede inoltre la realizzazione di una nuova struttura, recintata e videosorvegliata, per l’allevamento degli esemplari riproduttori di testuggine palustre.

