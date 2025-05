Cotabo, le nuove nomine. Carboni ancora presidente

Riccardo Carboni è stato confermato presidente di Cotabo. La nomina è stata fatta dal nuovo cda, eletto dai soci della cooperativa. I votanti in assemblea sono stati circa la metà degli aventi diritto. Oltre a Carboni, che ha ottenuto l’81% dei voti sul totale, sono stati eletti in cda: Gianluca Barraco, Tiberio Basalti, Salvatore Vrenna, Gabriele Nolè, Bruno Banorri e Andrea Farnè, confermato nel ruolo di vicepresidente.

"Ringrazio i soci e i consiglieri d’amministrazione per la fiducia e la partecipazione – commenta Carboni –. Ringrazio anche tutti quelli che si sono messi a disposizione per la cooperativa, rappresentano una ricchezza che dovremo essere in grado di valorizzare. In questo mandato lavoreremo per creare nuove opportunità e condizioni di lavoro migliori per i soci e qualificare ulteriormente il servizio che offriamo ai tanti che si spostano in taxi".

"Ma abbiamo anche l’obiettivo di continuare a far crescere il modello Cotabo – aggiunge Carboni –, per consentire ai tassisti di essere protagonisti del loro lavoro senza dover cedere a logiche di intermediazione che non hanno nulla a che fare con le caratteristiche del nostro servizio. Questo è possibile perché siamo proprietari delle tecnologie e abbiamo investito in innovazione per offrire un servizio efficiente, accessibile e moderno a tutti gli utenti che hanno bisogno di mobilità".

Nel corso del 2024, sono stati erogati 1,47 milioni di servizi. Per il 65% gestiti dai sistemi elettronici sviluppati dalla cooperativa. I pagamenti con carta di credito hanno raggiunto quasi 15 milioni di euro.

La crescita dei pagamenti con carte è stata del 1000% negli ultimi 10 anni, a testimonianza dell’impegno di Cotabo nella promozione dei pagamenti elettronici e della innovazione tecnologica, con ulteriori novità in arrivo nella seconda metà del 2025.