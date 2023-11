Cotabo, su 100 taxi il segnale anti violenza: "Importante sensibilizzare la cittadinanza"

Un’ulteriore iniziativa per contrastare la violenza di genere. Cotabo mette in campo una campagna mirata a promuovere il segnale di richiesta di aiuto internazionale, divulgando i contatti dei Centri antiviolenza del nostro territorio e il numero 1522, recapito nazionale per antiviolenza e stalking. Su 100 taxi della cooperativa, saranno esposti adesivi che mimano il gesto di aiuto, raffiguranti la mano aperta con il pollice che tocca il palmo e le quattro dita che si chiudono. Un segnale che può salvare la vita. "Abbiamo deciso di proseguire la campagna di sensibilizzazione sulla simbologia impiegata dalle donne in caso di difficoltà – commenta Riccardo Carboni, presidente di Cotabo –. Il gesto è ancora poco conosciuto, e i taxi sono uno strumento utile per fare passare il messaggio".

L’adesione all’iniziativa è stata significativa, perché "un centinaio di associati hanno attaccato gli adesivi, che spiegano anche come intervenire – aggiunge Carboni –. Bisogna contattare i centri antiviolenza. Purtroppo ci è capitato di assistere chi sta scappando da situazioni di violenza". I mezzi bianchi fungono da tramite per le segnalazioni, tendendo la mano alle donne in pericolo. "Non sono solo le donne a dover portare avanti questa lotta, ma deve essere un’operazione di donne e uomini insieme, in ogni ambito – conclude la vicesindaca Emily Clancy –. Sosteniamo l’iniziativa di Cotabo: questo permette a una donna in una situazione di violenza, se c’è un’adeguata formazione e una rete sul territorio, di poter essere riconosciute in una situazione di pericolo ed essere assistite". Mariateresa Mastromarino