’Covando un mondo nuovo’: cosa resta degli anni Settanta

"Guai a chi mi rompe l’uovo, sto covando un mondo nuovo". Questa frase, ironica e provocatoria, spiccava sui cartelloni delle manifestazioni femministe degli anni Settanta, quando le piazze italiane si riempivano di donne determinate a dar voce a una rivoluzione sociale e culturale. Da quell’immagine nasce il titolo del libro ’Covando un mondo nuovo. Viaggio tra le donne degli anni Settanta’, che unisce le straordinarie fotografie di Paola Agosti ai testi di Benedetta Tobagi e che sarà presentato oggi alle 18 in Salaborsa. La scelta del titolo, racconta Tobagi, è stata naturale: "Quando ho visto quello scatto, ho capito che non poteva chiamarsi in nessun altro modo". Il libro è un viaggio nell’universo femminile di quegli anni, attraverso l’archivio di Agosti, che per oltre cinquant’anni ha documentato la condizione delle donne: dalle femministe in corteo che lottavano per il diritto all’aborto e per una sessualità libera, alle operaie che varcavano per la prima volta le soglie delle fabbriche, fino alle contadine che portavano avanti un lavoro spesso invisibile ma essenziale.

Paola Agosti, quando le è stato chiesto come facesse a scattare la foto perfetta, ha risposto: "Quando uno segue l’attualità, non se ne rende nemmeno conto." Ma davvero non c’è alcun segreto?

"Aver seguito l’attualità mi ha allenato a una prontezza nello sguardo, a saper cogliere al volo certe situazioni. È proprio così, non c’è alcun segreto. Ho scattato più di 22.000 fotografie sul femminismo, tutte spontanee, senza costruirle o pianificarle".

Benedetta Tobagi, come è arrivata a unire le rivolte femministe ai volti delle altre donne?

"Ho sentito l’urgenza di inserire il movimento nel suo contesto storico, mostrando tutte le sfaccettature del femminile. Questi scatti ci fanno capire, da un lato, quanto straordinario e rivoluzionario sia stato quel movimento; dall’altro, ci aiutano a comprendere perché ancora oggi ci troviamo a combattere contro il patriarcato. C’è ancora tanto bisogno di femminismo".

Agosti, in questo contesto, la rappresentazione dell’ingresso delle donne in fabbrica è stata fondamentale.

"Sì, perché riflette la complessità della società italiana. Per la prima volta, le donne entrano nel mondo della fabbrica in modo massiccio e imponente. È un cambiamento straordinario, e ci sono immagini molto significative che documentano questo passaggio."

Benedetta Tobagi, questo volume mette in luce aspetti meno noti della rivoluzione femminista.

"Esatto, dal femminismo sindacale alla battaglia contro la violenza domestica. Un tema che mi ha colpito molto è quello della maternità. La lotta per il diritto all’aborto non si limitava semplicemente a garantirne l’accesso, ma si collegava a un’idea più profonda di maternità consapevole: la maternità doveva essere una scelta, non un’imposizione. Paola se ne è resa conto, perché molte donne chiedevano di essere fotografate con il pancione, come se volessero affermare con orgoglio quel gesto di libertà".

Alice Pavarotti