Covid, aumentano i positivi "Ma si eseguono più tamponi Basso impatto negli ospedali"

Il numero di casi Covid è quasi raddoppiato nel giro di una settimana. Dal 7 al 13 aprile nel nostro territorio sono risultati positivi in 331, mentre dal 14 al 20 i contagiati sono saliti a 566, su un totale di 435.507 persone infettate dall’inizio della pandemia.

Ci dobbiamo preoccupare? "Con il Covid non possiamo mai abbassare la guardia, ormai lo sappiamo per esperienza diretta – risponde Pierluigi Viale, direttore del Dipartimento interaziendale di malattie infettive – però la situazione è tranquilla. Piuttosto, dobbiamo ragionare sul numero di tamponi effettuati in Emilia-Romagna, così come sono riportati nel bollettino della Regione. Da 15.869 sono saliti a 34.722 nell’ultima settimana presa in esame, quindi un aumento dei casi non ci deve allarmare. Anzi, la buona notizia arriva dal tasso di positività che dal 9,1% della settimana dal 7 al 13, è sceso al 6,1% in quella dal 14 al 20". In Emilia-Romagna, infatti, da 1.442 nuovi casi si è saliti a 2.129 infettati, con 23 pazienti nelle terapie intensive, 5 in più, e un aumento di 82 ricoverati negli altri reparti Covid. Nel Bolognese, i pazienti assistiti nelle terapie intensive sono 4, se ne registrano tre in più. Purtroppo, altre due vittime del Covid.

Tuttavia, "con l’arrivo della primavera, stiamo andando verso la normale evoluzione delle malattie a trasmissione respiratoria – sottolinea Viale –. In questo momento non abbiamo alcuna variazione epidemiologica significativa del Covid, parliamo di una patologia con un basso impatto negli ospedali e anche nei reparti di malattie infettive". Il Sars-Cov-2, comunque, circola ancora. "Certo è così – conferma il professore – ma chi ha fatto tre o quattro dosi di vaccino e ha preso l’infezione può stare ragionevoltte tranquillo, perché è protetto da quella che chiamiamo immunità ibrida".

Donatella Barbetta