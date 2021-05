Bologna, 14 maggio 2021 - Ping pong tra l'Unipol Arena e la Fiera per un numeroso gruppo di studenti, formato da diverse classi, inviate giovedì pomeriggio all'hub in zona Casalecchio. I ragazzi avrebbero dovuto fare un tampone, in seguito a un caso di positività, ma quando sono arrivati hanno scoperto che il drive-through dei tamponi era stato chiuso. Quindi gli studenti sono stati indirizzati in Fiera e molti genitori, che li accompagnavano, sono stati costretti a rimettersi in auto e a dirigersi in fretta verso la parte opposta della città. Ma qualcuno, che non aveva molto tempo a disposizione, pare abbia dovuto rinunciato al test.

L'Ausl ammette che il disguido è stato causato "da un difetto di comunicazione interna tra uffici e alla scuola è arrivata un'indicazione sbagliata di cui l'Azienda si scusa. Il drive-through dell'Unipol Arena è chiuso e l'Esercito, che lo gestiva, subentrerà dal 22 maggio al drive-trough tamponi in Fiera, dove fino ad allora sarà presente il nostro personale".

Mercoledì pomeriggio all'Arena si sono registrate code per i vaccini e una donna di più di 70 anni è entrata puntuale nella struttura, per uscirne quasi due ore dopo. Secondo l'Ausl, la profilassi viene rallentata dalle persone che presentano una documentazione sanitaria al momento dell'anamnesi, per chiedere di cambiare il vaccino proposto, e questo rallenta lo svolgimento delle vaccinazioni.

All'Unipol Arena Lab prosegue l'attività per i privati cittadini, con tamponi e test sierologici.

