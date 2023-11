Covid, contagi in aumento del 40%. L’Ausl: "I vaccini ci sono, fateli"

Arriva la stagione fredda e il Covid rialza la testa: la percentuale registrata dall’Azienda Usl di Bologna è di oltre il 30 per cento e si riferisce alle persone che sono ricoverate nelle cosiddette ’bolle’ dei vari reparti ospedalieri, pazienti che si trovano in corsia non a causa del virus ma che sono risultati positivi dopo aver effettuato il tampone. L’appello, quindi, dell’Ausl è quello di vaccinarsi "perché i vaccini ci sono. Ne abbiamo distribuiti fino a oggi (ieri, ndr) circa 64 mila tra Bologna e provincia – precisa Davide Resi, direttore Unità operativa Prevenzione e sorveglianza malattie infettive dell’Ausl Bologna –. Di questi cinquemila sono stati consegnati alle farmacie che hanno aderito alla campagna anti Covid. In tutto sono state somministrate 36 mila dosi: 30 mila le hanno fatte i medici di famiglia e tremila le farmacie". Alla domanda sul perché in diverse zone le persone non riescano a effettuare il vaccino anti Covid, Resi, osservando che il numero maggiore di vaccinazione lo sta effettuando i medici, fa notare che non tutti (più o meno il 30 per cento) aderiscono alla campagna e nelle zone di maggior scopertura, come gli Appennini, qualche problema può esserci. Inoltre, chiarisce, le forniture avvengono settimanalmente quindi ci possono essere giorni in cui anche i medici di base sono rimasti momentaneamente sguarniti.

Il consiglio è comunque quello di immunizzarsi: "Nelle farmacie – chiarisce Resi – si possono vaccinare tutti i maggiorenni ma anche chi soffre di patologie croniche, come diabetici e cardiopatici, ma devono avere effettuato almeno una vaccinazione anti Covid in passato. Gli anziani possono recarsi ovunque, sia dai loro medici di base che in farmacia. Mentre trapiantati e immunodepressi devono prenotarsi attraverso i Cup di ospedali, Case della salute o al numero verde 800 88 48 88. Per loro è attivo da lunedì il punto vaccinale del Bellaria".

Salvatore Bauleo, segretario provinciale della Fimmg (Federazione nazionale medici di medicina generale) conferma che i contagi sono in aumento: "Personalmente ne registro 34 ogni settimana. È molto importante che il medico illustri ai propri assistiti fragili l’importanza di un richiamo della vaccinazione anti Covid, il ruolo del medico curante in questo caso è fondamentale".

Monica Raschi