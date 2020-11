Bologna, 28 novembre 2020 - Repetita (non) iuvant. Un’altra festa di studenti Erasmus spagnoli è stata interrotta, questa notte, dalle forze dell’ordine. Sono stati i carabinieri del Radiomobile, alle 3,30 del mattino, a bussare alla porta di un appartamento in via Zamboni, dopo che i vicini, disperati per il fracasso, avevano chiamato il 112.

Nell’appartamento c’erano 20 ragazzi, tra i 21 e i 27 anni, intenti a festeggiare. Sono stati tutti multati per 400 euro per aver violato le normative anti Covid. Si tratta della terza festa di Erasmus spagnoli sanzionata nel giro di un mese e mezzo. Le altre erano state 'sospese' dalla polizia: una in via Turati, con nove multati; l’altra in via Mazzini, con 24 sanzioni.