Covid in aumento, tornano gli Open day. Vaccino senza prenotazione il 15 al Maggiore

Le vaccinazioni contro il Covid non decollano e Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute, chiede alle Aziende sanitarie misure straordinarie per favorire la più ampia profilassi possibile. Così l’Ausl ha organizzato un Open day il 15 al Maggiore: dalle 14 alle 19 i cittadini potranno presentarsi e chiedere la somministrazione di una dose, circa 500 quelle disponibili. E si punta a organizzare un altro Open day in Appennino. Ieri l’Ausl ha registrato 154 nuovi contagi Covid, 642 in regione, dove i ricoveri sono saliti a 1.419, rispetto al giorno precedente 71 in più.