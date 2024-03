Covid, la giornata più buia. Quel tragico 18 marzo 2020. Bologna ricorda le vittime

Non dimenticheremo mai i camion militari carichi di bare che, la sera del 18 marzo 2020, hanno sfilato per Bergamo nel pieno dell’ora più buia del ‘lockdown’. Per questo, dal 2021, è stata istituita proprio per il 18 marzo la "Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid". Ricordando le persone decedute, nel 2022, i cavalieri di alluminio su cui sono stati scritti i nomi delle vittime bolognesi del Covid, sono stati posati in piazza Maggiore. Mentre, nel 2023, le targhe sono state poste sotto al portico di San Luca.

Quest’anno, le 4.488 storie dei bolognesi morti a causa del coronavirus diventano memoria in Salaborsa, dove, a differenza degli altri anni, sarà possibile visitare un’installazione curata dall’ingegnere-architetto Andrea Bernardi per tutta la prossima settimana (18 al 23 marzo).

"Un ciclo della memoria che si chiude. Le targhe verranno usate come libri, posti sulle mensole, andando a interagire con l’installazione. Un’opera grazie alle quale i cittadini rifletteranno a stretto contatto con i medici e le famiglie delle vittime", dice Bernardi.

Durante la settimana si susseguiranno incontri, come quello con la virologa Ilaria Capua (martedì) e presentazioni alle quali saranno presenti anche Virginio Merola (anche lui nella giornata di martedì), sindaco di Bologna durante il Covid e il comico Paolo Cevoli che arriverà giovedì. "L’iniziativa prosegue attraverso il ricordo di chi ha vissuto la sofferenza di questa tragedia collettiva", annuncia Luca Rizzo Nervo, assessore comunale al Welfare e salute. Sono passati 4 anni da quei momenti, però, secondo Monica Minelli, direttrice socio-sanitaria Ausl Bologna, "ci portiamo ancora dietro gli strascichi della Pandemia" e, come afferma Daniele Tovoli, segretario comitato Cri di Bologna, "ci ha consegnato gli strumenti per affrontare il futuro". Oltre alla Croce rossa italiana di Bologna, partecipano alla settimana del ricordo altre diciannove associazioni bolognesi che hanno prestato la loro importante e fondamentale opera di assistenza alle persone compite dal virus durante la pandemia.

Per i parenti, sarà possibile prenotare il cavaliere con il nome della vittima. Per farlo occore inviare una mail a bolognamemoriacovid@gmail.com o firmare un modulo in Salaborsa, con nome, cognome e telefono della persona che ritira, e il nome e data del nome sulla targa.

Giovanni Di Caprio