Covid, negativo il primo tampone al Marconi

Primo tampone a un passeggero arrivato dalla Cina. Il test è stato eseguito ieri mattina al Marconi, dal personale dell’Ausl, ed è risultato negativo.

La persona controllata è un passeggero italiano, ma non dell’Emilia-Romagna, proveniente da Hong Kong e arrivato a Bologna dopo aver fatto scalo a Istanbul.

Il punto tamponi all’aeroporto ha preso il via a fine anno, in seguito all’ordinanza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha introdotto l’obbligo dei tamponi antigenici Covid-19 e il relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. Al Marconi sono ’sorvegliati speciali’ i voli in arrivo da Dubai, ma anche le eventuali triangolazioni internazionali, come è accaduto ieri.

Intanto, la circolazione del Covid nel nostro territorio è in calo. Nella settimana dal 26 dicembre al 1° gennaio si sono registrati 1.644 nuovi casi tra i residenti, con un tasso di incidenza pari a 186 casi ogni 100mila abitanti e una media di circa 235 casi giornalieri. Nell’ultima settimana, osservano gli epidemiologi del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl, continua a diminuire il tasso di incidenza, registrando un decremento pari al 15,2% rispetto ai sette giorni precedenti.

L’analisi dei tassi di incidenza per età mostra che il decremento non ha interessato solo la classe 6-10 anni, nella quale si è passati da 5 casi per 100mila a 13 casi per 100mila. Il tasso più elevato continua a osservarsi tra le persone con 85 anni e oltre, con 369 casi per 100mila, seppur diminuito del 26,4% rispetto ai sette giorni precedenti. Il tasso più basso si osserva nelle classi 6-10 anni e 11-13 anni, con 13 casi per 100mila.

Ieri 174 nuovi contagi registrati nel bollettino della Regione, 15 ricoveri in terapia intensiva, uno in più del giorno precedente, e purtroppo altre sei vittime.

