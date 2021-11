Bologna, 4 novembre 2021 - "Stiamo molto monitorando l'andamento del Covid senza allarmismo, però bisogna ricordare a tutti che la pandemia non è affatto finita. Bologna è una città che sta tornando a vivere, ma nel tornare a vivere non ci dobbiamo dimenticare affatto che le cose che ci stanno salvando la vita, come il vaccino". Lo dice il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine della presentazione del Festival della scienza medica.

"Continuo - sottolinea - ad invitare tutti a prendere sul serio la vaccinazione, sia quelli che non hanno mai fatto il vaccino sia chi oggi deve fare la terza dose. E' molto importante rispondere alle chiamate dell'Asl e pensare seriamente alla vaccinazione".

Oggi sono 68 nuovi casi di positività al Coronavirus in provincia di Bologna, Di questi, 36 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 16 sono stati individuati attraverso le attività di contact-tracing, 2 casi mediante gli screening sierologici mentre per 14 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche. Tra i 68 nuovi contagi, 45 sono inseriti in focolai e 23 sono sporadici. Nessun caso è stato importato. Ieri i nuovi contagiati erano 46, marcoledì 113. Quanto ai decessi, si registra una vittima legata al Covid in provincia di Bologna, una donna di 94 anni.

Intanto salgono le classi in quarantena, che passano dalle 20 registrate lunedì a 26.

"Non possiamo permetterci di nuovo - insiste il sindaco - di perdere posti di lavoro, vite umane". Lepore rivolge "un appello a tutte le persone che vivono nella nostra citta'" e in particolare ai dipendenti Tper da giorni impegnati in un braccio di ferro con l'azienda per la questione Green pass tanto che ormai si è a un passo dallo sciopero. "E' chiaro - sottolinea il sindaco - che nel momento in cui ci sono persone che non si recano sul posto di lavoro perché la legge prevede questo obbligo, ci possono essere dei disagi e dei disservizi. Noi dobbiamo cercare di gestire con un senso di grande solidarietà. Il mio appello a tutti è prendere sul serio il vaccino perché la nostra comunità ne può uscire solo insieme. Penso di dover essere il garante di questa concordia e non di conflitti. In questo momento abbiamo bisogno di collaborazione". Sotto osservazione anche le scuole, che "stiamo molto monitorando".

In provincia di Bologna, al 3 novembre sono 727.563 le prime vaccinazioni anti Covid e 674.349 le seconde dosi somministrate, alle quali si aggiungono 30.632 terze dosi, per un totale di 1.432.544 vaccini.