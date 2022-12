Covid a Bologna, il nuovo picco: l’Ausl: "È previsto tra gennaio e febbraio"

Tecnici di laboratorio al lavoro

Bologna, 31 dicembre 2022 – Tra gennaio e febbraio potrebbe esserci in città un nuovo picco di contagi Covid. La previsione è di Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl di Bologna. Che spiega: "Il nostro picco di pressione sugli ospedali l’abbiamo raggiunto intorno al 9-10 dicembre". In questo momento, invece, le cose vanno "nettamente meglio, anche rispetto al numero di ricoveri". Però, avverte Bordon, "sappiamo che questa malattia ha dei picchi ogni due o tre mesi, quindi ci aspettiamo una recrudescenza tra fine gennaio e metà febbraio".

In aeroporto, intanto, viene allestito il punto tamponi per i passeggeri in arrivo dalla Cina. Da questa mattina a lunedì, i tamponi al ‘Marconi’ verranno eseguiti grazie al camper del Dipartimento di Sanità pubblica che si posizionerà nella zona USMAF – l’Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, che dipende dal Ministero della Salute – tra le 9 e le 15 (per i voli segnalati).



Da martedì per effettuare i tamponi saranno utilizzati altri locali resi disponibili all’interno dello scalo, dove l’Ausl potrà contare sul supporto del personale del comitato di Bologna della Croce rossa italiana. Il presidente Cri Marco Migliorini aggiunge: "In questa situazione di emergenza, in accordo con l’Ausl faremo tutto il possibile ed essere presenti per garantire la sicurezza di cittadini e viaggiatori".

Bordon invita però "a non enfatizzerei eccessivamente" l’apertura del punto tamponi in aeroporto. "Partiamo, ma con molta serenità. Le attenzioni ci sono sempre, e adesso andiamo in ottemperanza dell’ordinanza ministeriale di giovedì". Insieme con l’Ausl di Imola "abbiamo anche attrezzato un Covid hotel a Imola qualora fosse necessario. Quindi offriamo tutto".

Al ‘Marconi’, in realtà, "non atterrano voli diretti dalla Cina, ma solo indiretti", ricorda il dg dell’Ausl. È quindi in atto "una collaborazione di rete per capire, ad esempio, se uno che atterra a Roma e poi arriva a Bologna ha già fatto il tampone o no". In questo senso, "il tema più importante è la collaborazione sui voli internazionali, che arrivano dalle altre città".



In questo periodo, avverte Bordon, "per noi il problema è stato l’influenza, che ha colpito in maniera molto forte soprattutto anziani e bambini, mettendo sotto pressione le pediatrie".

Questa "è stata l’emergenza dei primi quindici giorni di dicembre. La situazione adesso è migliorata, il picco influenzale l’abbiamo avuto prima di Natale. Immaginiamo che con le feste anche l’influenza possa avere una recrudescenza intorno a fine gennaio. Ma il peggio è alle spalle".

Intanto, la Regione comunica il periodico aggiornamento settimanale dei contagi. Dal 23 al 29 dicembre la situazione nella provincia di Bologna segna 1.794 nuovi casi. Il totale, dall’inizio dell’epidemia, sale così a 426.482.

Nello stesso periodo, purtroppo, nella nostra provincia si registrano 26 decessi. Resta invariato (14) il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali della città.

red. cro.