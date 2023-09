Covid, salgono i casi: "Vaccini nelle farmacie"

I nuovi casi Covid registrati ieri nel territorio dell’Ausl sono stati 94, mentre il giorno prima il conto si era fermato a 39. Nelle terapie intensive i malati positivi sono passati a 5 a 4. Salgono, invece, i ricoveri nelle ’bolle’, dove sono assistiti pazienti entrati in ospedale per altre patologie e poi trovati positivi al Covid: tra il Maggiore e le strutture della provincia ieri mattina i ricoveri erano 44, mentre martedì scorso 23. Se entriamo nel dettaglio, al Maggiore una settimana fa i ricoveri erano 11, sono aumentati fino a lunedì, quando sono arrivati a 24, mentre ieri erano 21. Anche negli ospedali di provincia, chiamati spoke, l’aumento è stato progressivo: da 12 è arrivato a 23. Più stabile la situazione al Sant’Orsola: 20 ricoverati la scorsa settimana, 22 ieri. Quindi, nel nostro territorio, sono 66 i degenti che risultano anche positivi al Covid: un numero che al momento non crea particolari apprensioni.

Tuttavia, si avvicina il momento della profilassi. "Noi siamo pronti – assicura Achille Gallina Toschi (foto), presidente regionale di Federfarma – perché abbiamo avuto un incontro con la Regione e possiamo già dire che proseguiremo con l’accordo dell’anno scorso. Quindi, potremo somministrare gratuitamente il vaccino anti Covid, mentre l’antinfluenzale sarà gratuito per i fragili, più in generale per le categorie della popolazione che verranno individuate dalla Regione. Invece, sarà a pagamento per le altre fasce". Finora sono 111 tra città e provincia, le farmacie che hanno aderito al progetto e circa 400 in tutta l’Emilia-Romagna.

"Tuttavia, penso che questi numeri potranno aumentare – aggiunge Gallina Toschi – perché la Regione ha previsto un aggiornamento per la formazione dei farmacisti e quindi probabilmente anche altri colleghi si aggiungeranno".

Diversa, al momento, la situazione dei medici di famiglia. "I cittadini potranno effettuare la vaccinazione anti Covid neglii studi dei loro medici di medicina generale – assicura Salvatore Bauleo, presidente provinciale della Fimmg – e agli assistiti che ne avranno diritto questa vaccinazione verrà somministrata assieme a quella antinfluenzale. La nostra trattativa con l’Azienda Usl, infatti, è in dirittura d’arrivo per le vaccinazioni anti Covid, ma è in una fase meno avanzata quella sulle vaccinazioni antinfluenzali. I pazienti positivi?

Nelle ultime due settimane sto registrando dai 2 ai 3 casi a settimana".

d. b.