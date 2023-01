Covid, scendono i contagi I più colpiti sono gli over 85

di Donatella Barbetta

Scendono i contagi Covid: nella settimana dal 6 a giovedì scorso sono stati registrati 1.059 nuovi casi nel nostro territorio, come indica il bollettino della Regione. I positivi nei sette giorni precedenti erano stati 1.637.

Nelle terapie intensive sono assistiti 11 pazienti, cinque in meno, mentre si contano ancora 20 vittime, purtroppo, nella nostra provincia, stesso numero della settimana precedente.

Gli epidemiologi del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl aggiungono che, dal 2 all’8 gennaio, il tasso di incidenza più elevato continua a osservarsi tra le persone di 85 anni e oltre, con 257 casi per 100mila abitanti, seppure diminuito del 30% rispetto ai sette giorni precedenti. Il tasso più basso nelle classi d’età 6-10 e 11-13, rispettivamente con 18 e 17 casi per 100mila.

OSPEDALI

Negli ospedali è ripartita l’attività chirurgica programmata, sospesa per le festività natalizie. "Abbiamo riaperto tutte le chirurgie e adesso ci diamo quindici giorni di tempo per vedere come va il flusso dei pazienti dal Pronto soccorso – precisa Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’Irccs Sant’Orsola – e se riusciamo a mantenere la programmazione chirurgica: è il nostro obiettivo. In particolare, questa settimana non abbiamo osservato grandi criticità, anche perché stanno arrivando meno persone che hanno bisogno di ricovero per il Covid. Tuttavia, avendo riaperto tutti i letti chirurgici e le sale operatorie per riprendere lo smaltimento delle liste d’attesa, l’andamento va tenuto d’occhio, abbiamo sistemi di monitoraggio e vedremo come andrà questo fine settimana".

BAMBINI

Notizie rassicuranti dalla Pediatria del Maggiore: le bronchioliti nei bimbi più piccoli registrano una leggera deflessione, circa il 10%, rispetto ai numeri delle scorse settimane. Stesso andamento al Pronto soccorso pediatrico e alla Pediatria d’urgenza del Sant’Orsola: diminuiscono in totale gli accessi, si riducono quelli per Covid e influenza, mentre restano alti gli ingressi per i virus respiratori.

AEROPORTO

Al Marconi proseguono i controlli sui passeggeri in arrivo dalla Cina: giovedì il personale dell’Ausl ha eseguito un tampone, risultato negativo, su un viaggiatore proveniente da Hong Kong, arrivato attraverso una triangolazione internazionale.

VACCINAZIONI

Dal 26 dicembre a lunedì scorso oltre 6.700 prenotazioni, con un picco di 844 il 2 gennaio. Quasi 5mila le quarte dosi e 1.500 le quinte.