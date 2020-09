Bologna, 24 settembre 2020 – Altri quattro casi di Covid a scuola: tre studenti sono sintomatici.

Il primo frequenta il liceo linguistico Majorana a San lazzaro di Savena ed è entrato in classe l'ultima volta lo scorso 22 settembre.

Il secondo riguarda l’Istituto di Istruzione Superiore Aldini Valeriani (ultimo giorno di scuola 22 settembre). Il terzo, asintomatico, al liceo Laura Bassi (ultimo giorno di scuola il 21 settembre). L’ultimo caso, frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti (ultimo giorno di scuola il 17 settembre).



Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i dirigenti scolastici e i referenti Covid dei quattro Istituti coinvolti, si è attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente). Attualmente sono 78 le persone coinvolte tra studenti e docenti, (27 al Liceo Majorana, 20 alle Aldini Valeriani, 31 alla Laura Bassi) a cui si aggiungono circa 20 persone (tra compagni di classe e docenti) che frequentano il Liceo Belluzzi Fioravanti.

