Covid, vaccinazioni a rilento. L’esempio di Bordon e Gibertoni: "Proteggiamo noi e gli altri"

La campagna vaccinale contro il Covid va a rilento. Così, per invogliare la popolazione alla profilassi, c’è chi ha deciso di dare il buon esempio con una vaccinazione ‘pubblica’.

"Dobbiamo sensibilizzare soprattutto gli anziani ad andare dal proprio medico di famiglia a fare l’anti influenzale e il richiamo Covid. Non buttiamo via il lavoro fatto finora". L’appello arriva da Paolo Bordon, il direttore generale dell’Ausl.

Il manager e Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola, hanno approfittato di una seduta vaccinale all’ospedale Maggiore, dedicata agli operatori, per sottoporsi alle vaccinazioni.

"Ho fatto l’antinfluenzale e la quinta dose – precisa Bordon – perché la scienza assicura che serve e per non vanificare gli sforzi fatti finora. E dopo aver fatto le altre quattro dosi, ha molto senso ricevere anche alla quinta".

La riflessione si fa più ampia.

"Mi sono vaccinato non solo per proteggere me stesso, ma soprattutto le persone fragili e anziane che posso incontrare – sottolinea il manager – e a cui potrei involontariamente causare un grave danno se trasmettessi loro il virus influenzale o il Covid. Insomma, una protezione personale e anche uno scudo per i più deboli".

Secondo Gibertoni, "quello della vaccinazione è un impegno storico che merita di essere valorizzato. Come medici abbiamo sempre saputo che i vaccini sono un’opportunità e che vaccinarsi è un atto indispensabile. Ancora di più da quando ci siamo trovati di fronte l’enorme sfida dell’evento pandemico".

La direttrice ricorda che "siamo stati costretti ad affrontare il Covid in attesa dell’arrivo di un vaccino che oggi c’è e farà la differenza, insieme a quello antinfluenzale, anche questo inverno. La possibilità di accedere al vaccino è un privilegio: non solo come mezzo per proteggere i nostri pazienti, prima di tutto i più piccoli e i più fragili come gli anziani, ma anche come gesto e garanzia di protezione per le nostre famiglie, i nostri cari e per noi stessi".