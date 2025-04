Covo Club. Festa per l’album dei Garda 1990

Notte di musica al Covo stasera. In programma c’è il Grato Cuore Release Party con i Garda 1990, band di spicco nella scena underground italiana, nata dal progetto solista di Davide Traina nel maggio 2017, in un piccolo studio di architettura in Via Marsala a Bologna. Stasera verrà presentato il nuovo album Forevermore Segreti per La Tempesta Dischi.

Nel corso della serata, anche le band Girless, Viaggi Andromeda (o Luca Di Cataldo) e i valtellinesi Ricche Le Mura.

Aftershow party con Purple Rain.