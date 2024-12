Covo Club. I Molotovs, amati dai grandi del punk

Con sold-out in tutto il mondo, The Molotovs sono diventati una delle giovani band più in voga del Regno Unito e arrivano stasera al Covo. Ancora adolescenti, sono stati scelti da artisti del calibro di Libertines, Sex Pistols e Blondie per supportare i loro tour e sono stati sostenuti dai Green Day sia sul palco che sulla stampa. Con un altro anno di tour incessanti e apparizioni ai festival e il tour europeo con iDKHOW, in via Zagabria presenteranno in anteprima alcuni brani che faranno parte dell’album di debutto in uscita il prossimo anno.