Crac Ferrovie Sud Est, assolti tre bolognesi

Bologna, 22 marzo 2024 – Sono stati assolti gli imprenditori bolognesi Carlo Beltramelli, 63 anni, Carolina Neri, 52, e Gianluca Neri, 58. La vicenda è quella del crac delle Ferrovie Sud Est e risale al 2018, quando finirono agli arresti domiciliari 11 persone, fra cui i tre bolognesi (gli indagati in totale erano 29), per varie accuse, fra cui quella di bancarotta fraudolenta per fatti che andavano dal 2001 al 2015.

All’alba di sei anni dopo, il tribunale di Bari ha appunto assolto Beltramelli, all’epoca amministratore della Filben Srl , la moglie Carolina Neri, all’epoca legale rappresentante della Servizi di informazione e lavoro Srl , difesi dall’avvocato Francesco Minciotti, e il fratello di lei, Gianluca, all’epoca amministratore unico di Servizi ferroviari del Sud Srl . La figura chiave dell’inchiesta era Luigi Fiorillo, ex commissario governativo di Ferrovie Sud Est, che invece è stato condannato a dieci anni.

Secondo le accuse, Fiorillo in concorso con imprenditori e funzionari aveva distratto fondi per centinaia di milioni. In quel contesto, i bolognesi erano stati accusati di aver venduto a Ferrovie Sud Est alcuni treni che si erano rivelati dei bidoni e di aver gonfiato i costi delle manutenzioni, oltre ad aver fatto inesistenti ricerche di mercato. Ma i giudici hanno stabilito che i tre agirono in modo corretto perché i beni e i servizi furono effettivamente forniti in maniera utile, effettiva e congrua.