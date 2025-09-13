Crack, fermato 22enne. Rissa fra spacciatori

L’Arma dei carabinieri non abbassa la guardia sullo spaccio in Bolognina, come dimostra l’ultimo arresto della stazione Navile e del Nucleo Operativo. In manette un 22enne straniero, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio perlustrativo e di controllo in via Di Vincenzo, i carabinieri hanno individuato il 22enne, che, vedendoli, ha accelerato il passo verso via Tiarini. Il giovane nascondeva cinque involucri di cellophane termosaldati contenenti crack, materiale di confezionamento, cioè un rotolo di alluminio, e circa 280€ suddivisi in banconote di vario taglio e monete da diverso valore. Il tutto è stato sequestrato. Il rito per direttissima ha convalidato l’arresto, ma il 22enne è in stato di libertà per aver chiesto i termini a difesa.

Negli stessi controlli, i carabinieri hanno segnalato due persone in possesso di cocaina e hashish e notificato ad altre quattro l’ordinanza prefettizia dell’allontanamento dalle aree sensibili della città. A queste si aggiungono altre denunce a piede libero: due per reati di immigrazione clandestina e un’altra per occupazione abusiva di immobili.

Negli ultimi giorni sono stati identificate più di 60 persone ed effettuate ispezioni a cinque esercizi commerciali della zona con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Risultato: multe per 6.800 euro e un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un’azienda per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il titolare di un salone è stato denunciato a piede libero.

Intanto, ieri mattina all’alba, è scoppiata un’altra rissa nel quartiere: 10 centrafricani, tra il Mercato Albani e via Sirani, si sono colpiti e picchiati anche con cartelli della segnaletica, ripresi dai residenti esasperati.