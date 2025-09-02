Crack, l’assuntore medio: "I residenti sono il 78%. Tante donne e giovani"

Chi è il consumatore di crack a Bologna? "Ha un profilo eterogeneo e dobbiamo parlare almeno di due tipologie di assuntori", chiarisce subito Marialuisa Grech, direttrice dell’Unità operativa complessa Dipendenze patologiche dell’Ausl. Dopo giorni di polemiche sull’iniziative del Comune per distribuire gratis pipette per fumare il crack, la referente del Sert (che oggi si chiama Serd, acronimo di Servizi per le dipendenze patologiche) racconta l’identikit del consumatore medio. Il dato che spicca è quello dei residenti: 408 su 518 pazienti oggi in carico (78,76%), 110 tra senza fissa dimora e altre marginalità.

"Abbiamo due target: persone che possiamo definire integrate e persone che fanno parte della ‘popolazione vulnerabile’ – illustra Grech –. C’è chi assume solo ed esclusivamente crack, 314 pazienti su 518, e chi assume il crack come sostanza secondaria, con una dipendenza primaria che può riguardare alcol ed eroina. E ci sono 17 poliassuntori, che assumono un po’ di tutto". Il consumatore più giovane ha 16 anni e il più grande 64, con un’età media di 40, mentre i dati sulla ‘scolarità’ parlano di 201 arrivati alla scuola secondaria di primo grado, 104 con diploma di maturità e 27 laureati.

Balza all’occhio anche il dato che riguarda le assuntrici: "Parliamo di 109 donne e 409 uomini – continua la referente dell’Ausl –. Questo è un grosso cambiamento rispetto al passato, quando le donne erano molte meno, che ci porta a fare considerazioni cliniche". Ed è interessante anche il quadro sullo stato occupazionale dei pazienti presi in carico: "Un numero importante di queste persone dal punto di vista lavorativo risulta non occupato: 230 soggetti. Ma ci sono anche 138 persone che hanno un lavoro stabile e tante altre piccole situazioni di lavori saltuari o percorsi di studio. Tendenzialmente, infine, parliamo di celibi o nubili e questo lo vediamo anche per altre tipologie di sostanze stupefacenti, non solo per il crack".

Poi ci sono i numeri di chi fa dropout, cioè abbandona i servizi una volta cominciato l’iter: "È difficile che succeda – puntualizza Grech –. Al momento risulta che solo 30 pazienti hanno lasciato. Questo perché è un servizio identificato, anche se ancora molto connotato, gratuito e senza barriere: se una persona arriva al Sert e vede come lavora, non fa fatica a tornare".

Insomma, l’identikit è tracciato, ma è importante per Grech sottolineare tutte le azioni messe in campo dai servizi, oltre all’iniziativa voluta dall’amministrazione per "contenere il danno". "La nostra è un’équipe multidisciplinare, che raccoglie medici, psicologi, assistenti sociali, educatori, infermieri – prosegue ancora Grech –. Le persone inizialmente hanno bisogno di un periodo di disintossicazione in strutture adeguate. Poi, una volta recuperate lucidità e consapevolezza, è possibile concordare assieme i passaggi successivi, quindi trattamenti ambulatoriali, percorsi farmacologici e psicoterapeutici, valutazione con la parte socio-educativa per un reinserimento lavorativo. E c’è la possibilità di fare un percorso residenziale: abbiamo tanti partner importanti sul territorio e non c’è nemmeno bisogno di accedere a strutture fuori regione. Dalle dipendenze patologiche, però, si guarisce. Voglio ricordarlo: parliamo di percorsi lunghi e articolati, dove le ricadute sono sempre in agguato, ma gli strumenti di cura e di fiducia sono un’ancora a cui aggrapparsi per una nuova vita".