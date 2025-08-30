Crack, Lepore rilancia: "Spaccio in Bolognina, dinamiche mafiose"

In Bolognina "assistiamo a comportamenti inaccettabili", che "possiamo tranquillamente definire mafiosi", quando si parla di spaccio di crack. Per questo, "dopo aver già sottoposto più volte il problema al Comitato per l’ordine pubblico, sono pronto a parlarne direttamente in Procura". Parole del sindaco Matteo Lepore, che dopo due giorni di silenzio, di esposti ai carabinieri contro di lui e la sua giunta, e di feroci polemiche sulla scelta del Comune di distribuire a proprie spese circa 300 pipette agli assuntori di crack in ottica di riduzione del danno, torna a parlare del tema che tiene banco su tutte le cronache nazionali. E lo fa rilanciando la palla nel campo del governo ("lo Stato deve fare la propria parte, mettendo le città in condizioni di difendersi dallo spaccio") e annunciando una iniziativa senza precedenti sul fronte investigativo.

"Abbiamo notato situazioni inaccettabili nel quartiere – spiega il sindaco – comuni a zone di altre città italiane come Roma, Milano, Torino o Palermo, solo per citarne alcune. I cittadini hanno paura e da tempo ci contattano per segnalarci la situazione. Gli spacciatori di crack controllano il territorio agli angoli delle strade, attirano i consumatori e, soprattutto, si fanno garanti con i residenti che, finché ci sono loro a presidiare, gli assuntori non daranno problemi e non ci saranno guai peggiori. Noi non vogliamo che questa situazione diventi la normalità. Lo Stato, con la collaborazione del Comune, deve sconfiggere questa tendenza. Mi aspetto un’azione dal ministero dell’Interno, ma nel frattempo, dopo aver già sottoposto più volte il problema al Comitato per l’ordine pubblico, sono pronto a parlarne direttamente in Procura".

In particolare, "c’è chi dice che dietro allo spaccio ci sia la mafia nigeriana. Non ho elementi per poterlo confermare, ma noto che la stragrande maggioranza di chi vende crack qui a Bologna è di nazionalità nigeriana", sottolinea Lepore, che non solo auspica una "indagine approfondita" su chi importa la droga nel nostro Paese, ma rivendica la scelta di consegnare le pipette ai consumatori di crack. "Si tratta di assuntori che si fanno anche dieci volte in un unico giorno e che, soprattutto, sono difficilmente avvicinabili da chiunque – sottolinea il primo cittadino –. Dunque, dare loro strumenti sterili come le pipette, o aiutarli con l’unità di strada quando stanno male o si feriscono, è l’unico modo per stabilire un contatto e provare a farli uscire dalla dipendenza. Così abbiamo agganciato già un centinaio di persone". Una politica di riduzione del danno che non è prerogativa solo delle Due Torri, perché come specifica Lepore, "le pipette vengono distribuite da tempo in molte altre città italiane, come Torino, Palermo, Parma e Reggio Emilia, solo per citarne alcune".

Sul fronte degli esposti, invece, mentre l’assessora Matilde Madrid si dice "molto tranquilla" perché il Comune "si muove in un quadro di piena legalità", Lepore rifila una stoccata e una stretta di mano alle opposizioni, FdI in testa, che hanno deciso di passare alle carte bollate con accuse pesantissime nei suoi confronti. "Una politica che sostituisce idee e proposte con esposti giudiziari è debole e si commenta da sola – commenta –, dalla maggioranza mi aspetto piuttosto degli atti concreti contro la criminalità organizzata. Ma nonostante esposti e insulti sono sempre pronto a collaborare con loro se in gioco ci sono la sicurezza e la tenuta sociale di Bologna".

a. z.