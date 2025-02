Cratere in via San Mamolo. L’Aposa torna a far paura: "Chiarire le competenze"

Si apre un cratere in via San Mamolo e un’auto in sosta sprofonda con una ruota. Si tratta di un’area privata, adibita al parcheggio, davanti ai civici 150. I residenti se ne sono accorti ieri mattina, quando sono arrivati carroattrezzi e vigili del fuoco. La parte interessata dal crollo è stata messa in sicurezza con una transenna. C’è molta preoccupazione tra i cittadini della zona. Tra questi, Edoardo Copertaro, che da qualche mesi ha acquistato un posto auto proprio in quel parcheggio privato a fianco della strada principale. "La mia era di fianco a quella che è sprofondata – racconta Copertaro –, ce ne siamo accorti la mattina, guardando dalla finestra. Sono subito sceso in strada a verificare cosa era accaduto. Lì, sotto quel parcheggio, c’è una sorta di tunnel dove dovrebbe scorrere il torrente Aposa, quello che era esondato quando c’è stata l’alluvione". Hanno portato via la macchina che era in parte sprofondata nel buco, "e adesso quel tratto è stato transennato – sottoliea Copertaro –. Sembra che il parcheggio di mia proprietà sia utilizzabile. Ma siamo in attesa dei lavori di ripristino". Il punto però che desta maggiore preoccupazione è un altro: i residenti vogliono capire a chi tocca occuparsi della manutenzione del tunnel sotterraneo. "Bisogna capire di chi sono le compentenze, se del Comune o di un altro ente o, ancora, del costruttore di quel parcheggio. Qualcuno deve occuparsi della manutenzione dei ruscelli sotterranei o il costruttore deve assicurarsi che il lavoro sia eseguito bene. Di chi siano le compentenze, l’importante è che ci si prenda cura di quell’area e che possiamo continuare a utilizzare quel parcheggio. Ci siamo anche chiesti se il cratere possa essere una conseguenza, a distanza di tempo, dell’alluvione. Non è possibile, però, che ogni volta che piova ci siano tutti questi disagi".

Il Comune ieri ha avvertito la Regione di quanto accaduto, essendo un’area demianale dove scorre il torrente Aposa: la Regione, dal canto suo, ha avviato subito le verifiche per capire se il cratere abbia a che fare con il torrente, c’è la massima disponibiltà a lavorare per capire di chi siano le competenze sul tratto. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime sconcerto davanti al crollo della pavimentazione in via San Mamolo, all’altezza del civico 150, dove scorre il torrente Aposa. "Quello che è successo è gravissimo e solo il caso non ha voluto che qualche cittadino potesse rimanere ferito nel crollo – scrivono in una nota –. Fratelli d’Italia rileva che il Comune, la Regione e i Consorzi hanno organizzato numerosi incontri riguardanti i torrenti Ravone e Navile, ma hanno dimenticato i residenti della collina, nonostante le loro richieste di incontri, a quattro mesi dall’alluvione". Per FdI, "è fondamentale che il Comune dia risposte e si muova celermente. Le opere pubbliche siano realizzate con una pianificazione adeguata, affinché le infrastrutture reggano, senza mettere a rischio i beni e l’incolumità dei cittadini".