Creative Hub, la ’casa’ dei crativi del suono

Esiste un luogo di ritrovo, alle porte di Bologna, per tutti i creativi della musica, del suono, del cinema e dello spettacolo dal vivo. È Creative Hub, inaugurato nel 2022. Un polo di oltre 2mila metri quadri, in via del Tappezziere, zona Roveri, che alla creazione affianca l’attività di formazione dell’Academy, scuola nata sotto le Torri nel 1999 e un tempo nota con il nome di Music Academy. "Dopo tanta esperienza nell’ambito della formazione – spiega il fondatore Massimiliano Magagni – volevamo creare una realtà dove non solo si potesse imparare, ma anche iniziare a produrre e generare contenuti. Mettendo insieme aziende, co-worker e enti, come l’Università di Bologna".

Sorge in città, non per essere concorrenziale con Milano, ma per permettere a chi si diploma di non doversi spostare da Bologna, "che rimane la città delle avanguardie culturali", sottolinea Magagni. Corsi accreditati dal Fondo sociale europeo e corsi universitari in collaborazione con la Coventry University. Ma anche masterclass, workshop e brevi percorsi personalizzati. Tutti accomunati da un unico comune denominatore: le nuove tecnologie. "Non possiamo più pensare di lavorare senza un’adeguata competenza tecnologica – continua –. A questa si aggiungono competenze legate al business, al marketing e alla parte contrattualistica: è fondamentale che i giovani artisti (circa 500 quelli che oggi si stanno formando all’interno dell’Academy, ndr) siano consapevoli dei propri diritti".

Creative Hub intreccia realtà diverse: spazi di coworking, uffici privati, studi di produzione, eventi B2B (ovvero rivolti ad aziende e professionisti) e attività di supporto imprenditoriale. C’è anche un auditorium, pensato per la trasmissione in diretta degli eventi, e il Creative Hub Recording Studio, ovvero uno studio professionale di registrazione, mix e mastering a disposizione di musicisti, sound designer, produttori musicali e podcaster. Dall’anno scorso ha preso vita il Createc Venture Club, realizzato con il Cnr. Si tratta di una piattaforma che supporta start-up culturali e creative attraverso percorsi di incubazione.

La ricetta in due parole: ricerca e innovazione. "Da anni la discografia si evolve seguendo la tecnologia – precisa Giacomo Golfieri, coordinatore area discografia e eventi –. Il tema caldo oggi è quello dell’intelligenza artificiale. Vedremo che cosa provocherà, ma come per le altre industrie il discorso riguarda il sapersi adattare". La prossima sfida? "Investire nella sostenibilità", risponde Magagni, tema che si declina in vari ambiti, dalle pari opportunità all’economia e l’ambiente. "Siamo una struttura certificata Isa 9001 per la formazione, entro il 2026 affronteremo un nuovo percorso di certificazione per ridurre quanto più possibile l’impatto ambientale".