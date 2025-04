Credit Reputation Award all’azienda leader nei metalli: "Premiato il nostro impegno"

Pietro Galliani Spa – ditta leader nella lavorazione dei fogli di metalli super sottili – è stata insignita del prestigioso Credit Reputation Award per il 2024, un riconoscimento conferito alle imprese che si sono distinte per la puntualità e la trasparenza nei rapporti con gli istituti di credito. Alla cerimonia Stefano La Malva, responsabile finanziario e amministrativo, ha ritirato il premio a nome dell’azienda (a destra).

Il Credit Reputation Award è basato sull’analisi dei dati forniti dalle aziende alla Banca d’Italia, che valuta l’affidabilità e la correttezza finanziaria delle imprese. Il riconoscimento sottolinea non solo la solidità e l’integrità dell’azienda, ma anche la capacità di mantenere standard elevati in un contesto economico sfidante.

Durante la premiazione, La Malva ha evidenziato come questo premio rappresenti un importante segnale di fiducia per le imprese nell’Appennino bolognese, dove le condizioni logistiche e gli scenari economici non sempre favorevoli rendono l’attività imprenditoriale particolarmente complessa. "Questo premio è un riconoscimento della nostra dedizione e del nostro impegno a operare con trasparenza e integrità, anche in tempi incerti", ha commentato La Malva.

Pietro Galliani Spa, con una storia di 120 anni e il suo radicamento nel territorio, continua a dimostrare che è possibile eccellere e contribuire positivamente all’economia locale nonostante le avversità. "Questo premio rafforza ulteriormente l’impegno verso la crescita sostenibile e l’etica aziendale, pilastri fondamentali della nostra filosofia imprenditoriale", si legge in una nota aziendale.