"Creeremo una ’tenda’ con le sciarpe del Bfc"

"Nella nostra vetrina ci sono sempre stati, e continueranno ad esserci, oggetti legati ai rossoblù. Ora però cogliamo l’occasione anche per allestire quella che sarà una ‘tenda’ creata con le sciarpe della Champions, adesso in fase di costruzione, simile a quella già realizzata con le maglie e i pantaloncini. La nostra idea, infatti, è quella di far coesistere elementi che ricordano il Bologna di una volta insieme a quelli del Bologna dei nostri giorni, sperando che a inserirsi in questo mosaico rossoblù siano anche elementi del Bologna del futuro". A parlare è Franco Langone, del Nuovo Bar Sorriso in via di Corticella, che parteciperà a Vetrine Rossoblù per sostenere la squadra verso l’obiettivo Europa.

"In città si continua a respirare una grande euforia e passione: vedo tifosi da ogni parte, lo stadio sempre pieno, come successo lo scorso fine settimana con la partita contro il Cagliari. Per noi questa squadra rappresenta tutto, un amore che non si può descrivere a parole".

Un amore, questo, che viene così manifestato anche addobbando la propria vetrina, attraverso i colori storici del club.

"Già lo scorso anno abbiamo potuto vedere come questo tipo di iniziative siano capaci di animare l’intera comunità: ognuno ha fatto la sua parte, usando la propria fantasia e raggiungendo bellissimi risultati. Alla fine, se ci pensiamo, basta poco: anche soltanto appendendo una maglia del ‘nostro’ Bologna si riesce a racchiudere, in un unico simbolo, l’intera città. Una città che ama la propria squadra e lo dimostra: nel nostro bar, ad esempio, si parla di calcio tutti i giorni. Sempre… e comunque".