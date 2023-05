Cremazione, c’è un esposto all’anticorruzione

Viene demansionato, ma paradossalmente finirà per guadagnare di più. Succede al socio privato di Bsc (Bologna servizi cimiteriali) Spv, partecipato all’86% dalla cooperativa imolese Cims e che detiene il 49% del capitale di Bsc, nel nuovo contratto sottoscritto lo scorso 21 dicembre, ma valido a partire dall’1 luglio 2022. E in tutto questo i bolognesi finiscono per essere penalizzati dalla politica dei prezzi, attacca il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che ha presentato un esposto all’Anac. "Il costo per la cremazione in convenzione di un cadavere proveniente da fuori Bologna è di 270,18 euro più Iva, mentre per i residenti bolognesi il costo sale a 488,16 euro più Iva". Partendo dal dato sulle cremazioni di cadaveri ‘non bolognesi’, Stefano Cavedagna (foto) afferma di "temere che si stia mettendo in atto una politica dei prezzi predatoria nei confronti dei bolognesi, per i quali i costi sono nettamente superiori". Fd’I chiede anche all’Anac se ritiene corretto "il demansionamento di Spv e il fatto che il socio privato percepisca una quota fissa su ogni cremazione, comprese quelle che non ha promosso e se non ritenga iniqua la somma che Spv potrebbe percepire"