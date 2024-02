Cremazioni, le onoranze funebri: "Sistema in sofferenza da mesi"

"Gli utenti delle imprese funebri associate hanno iniziato a rappresentarci i lunghi tempi di attesa per una cremazione nell’impianto a Bologna a fine 2023. Tempi che, di fatto, si sono raddoppiati rispetto al passato, arrivando anche a due mesi". Ugo Borghi, presidente di ’Eccellenza funeraria italiana’, associazione che rappresenta il comparto, interviene sui ritardi accumulati nell’impianto di cremazione di Borgo Panigale. L’associazione ha disposto, tramite i propri legali, un accesso agli atti per capirne le ragioni.

Presidente, da quanto avete riscontrato problemi?

"Sono svariati mesi che il sistema è in grande sofferenza e il problema si è acuito nel momento in cui l’impianto ha avuto un aumento di accessi che, grazie a convenzioni, giungono da altre regioni. Ci risulta anche che per alcune società convenzionate, che hanno tariffe con forti scontistiche rispetto al prezzo applicato a Bologna, le salme da cremare siano sempre arrivate in serata e ripartite la mattina. Crediamo che il polo debba cremare in base all’ordine degli ingressi e non alle convenzioni. Pensi che da tempo, per le richieste d’urgenza, alcune imprese funebri bolognesi, laddove possibile, hanno dovuto portare le salme nei crematori di Molinella, Rimini, Cesena o Modena. Il tutto senza contare che qui i tempi di attesa diventavano infiniti se la famiglia esprimeva la volontà di avere a disposizione la sala del commiato".

In altre province quali sono i tempi di attesa?

"Massimo una settimana, così come succedeva regolarmente a Bologna l’anno scorso".

Per legge c’è un tempo massimo di attesa dalla morte alla cremazione?

"No, specifiche sui tempi di attesa no, ma i permessi autorizzativi del forno prevedono un numero massimo di feretri in deposito in attesa di cremazione".

Il gestore Bologna Servizi Cimiteriali ha annunciato la sospensione delle richieste che provengono da fuori città per ripristinare i tempi del servizio a Borgo Panigale.

"Ho letto quelle dichiarazioni, ma non dovrebbero esserci alibi su un sistema così delicato per la dignità dei defunti e per il rispetto del dolore dei loro cari. Già da lungo tempo sarebbero dovuti intervenire, sospendendo le richieste esterne. Lì sarebbe emersa veramente la qualità del servizio. Per i residenti della Città metropolitana attendere quasi due mesi per una cremazione a discapito di ingressi extra regionali non è ammissibile, e, come associazione, abbiamo già dato incarico ai legali di procedere con un accesso agli atti e capire, dai registri del crematorio, da cosa derivano effettivamente tutti questi ritardi".

Ma quali sarebbero le soluzioni vista la situazione di affanno dell’impianto crematorio?

"Le normative in materia funeraria risalgono a un decreto del Presidente della Repubblica del 1990, e la nostra associazione ha già inoltrato più volte ai Governi la richiesta di riordino dell’intero regolamento di polizia mortuaria nazionale. Crediamo che sia doveroso soddisfare le esigenze di una società che si sta evolvendo, con la possibilità ben pianificata per l’imprenditoria privata di aprire nuovi impianti crematori che oggi sono gestiti solo dai servizi municipalizzati. Così si azzererebbero i tempi di attesa, i crematori non sarebbero luoghi di stivaggio casse per lunghi mesi e l’impatto ambientale della cremazione sarebbe meglio distribuito sul territorio nazionale".

Angela Carusone