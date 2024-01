Cremona-Varese il derby lombardo che non si può perdere

Alle ore 19.30 sarà tempo di derby al PalaRadi di Cremona. Di fronte la Vanoli di coach Cavina e la Pallacanestro Varese di Tom Bialaszewski. Sfida numero 30, a Cremona è 10-4 a favore dei padroni di casa. Nella partita di andata, giocata il 3 dicembre 2023 nel corso della 10ª giornata, la Vanoli vinse per 68-75, trascinata dai 15 punti di McCullough e i 13 punti a testa di Denegri ed Eboua. "È proprio sulla difesa che dobbiamo concentrarci e mantenere alta la nostra attenzione - penso sia la cosa più semplice per centrare l’obiettivo che ci stiamo ponendo". Aria di risalite per Spencer in casa Varese: "In questo momento della stagione ogni vittoria conta".Alessandro Luigi Maggi