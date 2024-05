Cremonese che peccato. Il Catanzaro rimonta da 0-2 a 2-2. Sabato il ritorno

La Cremonese esce dallo stadio Ceravolo con un pareggio (2-2) che sa di beffa. Prima va in vantaggio, poi nella ripresa si fa rimontare due gol dal Catanzaro e lascia clamorosamente aperta la corsa alla finale rimandando tutto il discorso qualificazione alla gara di ritorno allo stadio Zini. Le colpe sono da distribuire in eguale misura tra i diversi reparti di campo, che malgrado la netta superiorità tecnica, non sono riusciti a esprimersi sui livelli migliori. La strategia di inserire a sorpresa Frank Tsadjout da titolare paga fin da subito per mister Giovanni Stroppa. Al 14’, il protagonista inatteso della gara manda in vantaggio la compagine grigiorossa scombinando i piani della formazione di Vincenzo Vivarini, e al 50’ il raddoppio dell’intramontabile Daniel Ciofani, che con uno stacco imperioso di testa infila in diagonale Andrea Fulignati, sembra mettere in ghiaccio la gara. Da quel momento in poi, però, inizia un’altra partita. Dopo 1’ i giallorossi accorciano le distanze con una pennellata dalla distanza di Tommaso Biasci e al 68’ Brignola servito da Iemmello completa la rimonta appoggiando a porta vuota. Nel finale la Cremonese rischia addirittura di andare sotto per ben due volte. A salvare la situazione solo un super intervento di Saro su Donnarumma e il palo centrato sempre dal bomber di Torre Annunziata. Sabato la Cremonese avrà a disposizione due risultati su tre grazie alla migliore classifica in campionato.Mariachiara Rossi