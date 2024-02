Cremonini grande tifoso rossoblù e il post dopo la vittoria: “Come vorrei che Lucio vedesse questo Bologna...”

Bologna, 18 febbraio 2024 – “Come vorrei che Lucio vedesse questo Bologna”. Inizia così il post su Instagram di Cesare Cremonini, grandissimo tifoso rossoblu, pubblicato con il video di lui in concerto mentre canta ‘Stella di Mare’ pochi minuti dopo la quarta vittoria consecutiva del Bologna questa volta contro la Lazio allo stadio Olimpico.

Cesare Cremonini e Lucio Dalla, due icone per Bologna e per l'Italia

“Chissà che parole userebbe (Lucio ndr) per raccontare Zirkzee – continua l’artista grande tifoso rossoblù –, direbbe che è un tulipano in fiore? Che è un genio del pallone? Come storpierebbe Lucio il suo cognome giocando con quelle zeta, due in una sola parola! Che per noi bolognesi la zeta è una cosa tutta nostra, una curva pericolosa da tagliare, un gradino ogni volta da saltare, un dribbling, un tunnel giocato di prima. Sono certo starà godendo anche lui, da lassù. Con noi quaggiù. @bolognafc1909 ❤️💙”.