Crepe e puntelli. La biblioteca resta senza casa

Crepe, fessurazioni, cedimenti e puntelli. Palazzo Garagnani, la porzione dell’edificio storico più importante del centro di Crespellano dove hanno sede la biblioteca comunale, una sala mostre e conferenze oltre ad altri servizi per i giovani e l’infanzia, è stato chiuso per motivi di sicurezza. Un provvedimento preso dal Comune di Valsamoggia lo scorso 17 dicembre e prorogato a gennaio che si annuncia di lunga durata, tanto che oggi, nell’ex municipio, apre un punto di prestito e restituzione dei libri della biblioteca più strutturata di Valsamoggia.

A risentirne prima di tutto sono i lettori e gli studenti, che utilizzano le sale studio e i servizi di consultazione e informazione connessi. Utenti che da almeno un anno e mezzo fanno i conti con sale chiuse e servizi ridotti. La situazione precaria di Palazzo Garagnani è infatti conosciuta da tempo, tanto che nella scorsa legislatura se ne parlò in consiglio comunale in risposta alle interrogazioni con relativo accesso agli atti dai consiglieri di opposizione Stefano Colangeli, Daniela Guglielmi (M5s) con Silvia Adani e Simone Rimondi (Civicamente Samoggia). Da allora però la situazione non solo non è migliorata, ma ulteriormente peggiorata, tanto da indurre il Comune alla chiusura totale. Amministrazione locale che ribadisce come "dal 2023 Palazzo Garagnani è stato oggetto di un monitoraggio costante e di azioni di puntellamento e stabilizzazione, volte a garantire la prosecuzione dell’erogazione del servizio bibliotecario nella completa sicurezza degli utenti e dei dipendenti, pur con una discreta limitazione degli spazi disponibili". Il tempo però evidentemente non ha giocato a favore della risoluzione di un problema che si è aggravato visto che, aggiunge il Comune, "a fronte di un peggioramento delle fessurazioni e mentre era ancora in corso uno studio commissionato sulle condizioni strutturali dell’edificio, abbiamo scelto di chiudere completamente in via precauzionale anticipando così la sospensione delle attività della biblioteca in occasione delle festività natalizie".

Dopo le feste nessuna riapertura quindi, anzi l’annuncio di ‘lavori di manutenzione di notevole entità e durata’. Tanto che il Comune dice di essere alla ricerca di spazi alternativi a Palazzo Garagnani da reperire entro il mese di giugno "per ospitare la biblioteca per un periodo che con tutta probabilità sarà di due anni".

Gabriele Mignardi