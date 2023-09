Crepe in maggioranza, anche Castelli passa al gruppo misto

La maggioranza in consiglio di Prima Castenaso ha perso un altro componente: dopo l’addio alla lista di Andrea Sermenghi e Francesca Mazzacurati, ad andarsene per prendere parte al gruppo misto è anche il consigliere Andrea Castelli (nella foto). Il quale spiega così la sua decisione: "Semplicemente e senza polemica questo gruppo (Prima Castenaso) era nato secondo me quattro anni fa per unire varie anime e portare idee diverse, un’idea ottima ma che poi ha avuto tante difficoltà per poter realizzare il progetto iniziale. Indubbiamente la pandemia ha fermato tutto. Nel momento in cui il gruppo si doveva ‘cementare’ siamo stati tutti costretti a vivere un evento straordinario e inaspettato. Il non potersi incontrare in presenza non è stato certo utile. Il gruppo, che io ritengo di alto profilo, non ha potuto esprimersi al meglio, quindi spesso le decisioni erano prese dalla giunta, che comunque in consiglio comunale abbiamo sempre appoggiato. La problematica della costruzione della scuola media, nella quale tutti abbiamo appoggiato l’operato del sindaco, il Pnrr e il suo utilizzo: questi solo alcuni dei casi in cui c’erano idee contrastanti. Semplicemente ora non ha più senso continuare in un gruppo troppo disomogeneo, da questo la mia decisione di uscire".