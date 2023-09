Crepe nei muri, biblioteca chiusa "Cosa si aspetta per fare i lavori?"

Crepe, fessurazioni e cedimenti. Palazzo Garagnani: la porzione dell’edificio storico più importante del centro di Crespellano dove ha sede la biblioteca comunale, una sala mostre e conferenze oltre ad altri servizi per i giovani e l’infanzia, da alcuni mesi per motivi precauzionali ha dovuto chiudere diversi ambienti. Prima di tutto quelli della biblioteca, la più ampia fra quelle di Valsamoggia, con disagi che hanno coinvolto i lettori e in particolare i giovani, in periodo di esami e di letture estive.

"Ci sono state proteste e anche dopo la parziale riapertura gli spazi sono decisamente risicati. Dato che sono passati già alcuni mesi vorremmo sapere quando si potrà porre rimedio a questa situazione" hanno scritto nella loro interrogazione e nel relativo accesso agli atti i consiglieri di opposizione Stefano Colangeli, Daniela Guglielmi (M5s) con Silvia Adani e Simone Rimondi (Civicamente Samoggia ) - Se non ci sono fondi per la ristrutturazione suggeriamo di traslocare temporaneamente in altri edifici pubblici come l’ex municipio, e comunque il fatto che la biblioteca di Crespellano sia messa così e che Bazzano non abbia neppure questo servizio ci pare grave".

L’assessore alla Cultura Angela Di Pilato chiarisce che a Bazzano ha sede una mediateca e che durante la chiusura estiva sono stati fatti interventi murari a Crespellano che hanno permesso di riaprire alcuni ambienti come l’area ragazzi e lo spazio per i più piccoli e alcune postazioni per lo studio: "Sono stati fatti interventi di manutenzione straordinaria, necessari all’avvio di ulteriori analisi tecniche, ad oggi in fase di esecuzione, su porzioni di muratura del palazzo. Tali interventi risultano propedeutici alla definizione di un progetto esecutivo per il restauro e la riqualificazione della porzione dell’immobile che manifesta cedimenti. E comunque il progetto in fase di definizione permetterà di avere contezza dei fondi e dei tempi necessari all’intervento di restauro" ha risposto la Di Pilato senza soddisfare gli interroganti: "La chiusura delle sale di Crespellano e anche la mancanza di uno spazio biblioteca a Bazzano è un grave disservizio -aggiunge Colangeli- E dalle risposte deduciamo che non ci siano neppure previsioni certe sui tempi di intervento".

g.m.