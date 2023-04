Crepet e la ’gabbia’ delle famiglie "C’è chi è disposto a sopportare tutto Ma non si deve dimenticare la libertà"

di Chiara Caravelli

Amore, famiglia, dolore. Poi la morte e l’accusa di omicidio. Quella di Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, trovata morta nella sua casa di via Bianconi il 31 ottobre 2021 e del marito, Giampaolo Amato, ex medico della Virtus ora in carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie attraverso la somministrazione di una benzodiazepina e un anestetico ospedaliero, è una storia di luci e ombre.

Professor Crepet, che idea si è fatto sulla vicenda?

"Credo sia uno di quei casi, sempre che venga dimostrato che sia stato il marito a uccidere la moglie, in cui si manifesta un omicidio-suicidio nella misura in cui si pone termine alla propria vita sentimentale. Possiamo dire che metaforicamente è un suicidio, poi l’egoismo ci porta a uccidere gli altri e non noi stessi".

In questo caso emerge un rapporto complesso tra i due coniugi, con la vittima che, nonostante tutto, non ha mai deciso di staccarsi definitivamente dal marito. In generale, che tipo di meccanismi si innescano?

"I rapporti affettivi erano, sono e saranno sempre molto complicati. Al loro interno troviamo delle dipendenze affettive che non riguardano il partner, ma cose più antiche. La storia ci insegna che, un tempo, nelle relazioni prevaleva un vincolo familiare in cui la donna doveva tutelare i figli: questo è l’imprinting secolare che le famiglie hanno conosciuto. Ora i tempi sono cambiati, ma l’anatema biblico di ‘questo ti devi tenere perché questo è il padre dei tuoi figli’ ha portato al disfacimento di milioni di esistenze femminili che hanno sopportato qualsiasi cosa pur di mantenere un abbozzo di famiglia".

Oggi, invece, a che punto siamo?

"Senza dubbio c’è stato un progresso, le donne si ribellano molto di più in difesa dei loro diritti, ma alcune dinamiche non sono cambiate. Mi spiego: gli uomini continuano a fare ciò che facevano i nostri nonni, sono maschi ‘antichi’. L’idea che una donna si possa separare è per loro un lutto e, di conseguenza, quel lutto va combattuto. Ciò crea un’imposizione, a volte inconscia a volte molto evidente, sulla donna che deve subire. L’interfaccia di questo è la donna che sa di dover subire, perché pensa e si illude che i figli, così, possano crescere migliori".

Se il ‘dover subire’ ha a che fare con la storia, la mancata comunicazione di una tristezza evidente e logorante a cosa si lega?

"La comunicazione della felicità o, al contrario, dell’infelicità, non avviene. Questo accade perché non si fanno le domande. Sono sicuro che molte persone che conoscevano la vittima e il suo presunto assassino, a oggi dicono ‘non me lo sarei mai aspettato’. La verità è che noi non ci aspettiamo mai niente, le nostre frequentazioni si fermano alla superficie e non andiamo oltre. Il perché? Abbiamo un comportamento che tende all’omissione quando si tratta del senso vero della vita. Scavando e utilizzando il nostro tempo per qualcosa che ha a che vedere con la nostra esistenza, forse quella tristezza la riusciremmo a scoprire".

Professore se lei, oggi, dovesse mandare un messaggio alle donne che subiscono o che vivono in una condizione di infelicità all’interno di una relazione sentimentale, quale sarebbe?

"Alle donne direi una sola cosa: ricordatevi sempre che siete belle quando siete libere".