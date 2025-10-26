Crepet: "Non voglio un’app per le tagliatelle"

Esiste una vera e propria Bologna di Paolo Crepet. È quella "bellissima" della musica di Lucio Dalla. Quella raccontata dall’occhio di Nino Migliori, "straordinario fotografo che ha attraversato la storia della città. Ma partecipo volentieri anche alla battaglia sulla misura delle tagliatelle". E ora la città aspetta lo psichiatra e scrittore sul palco del Duse domani e martedì (alle 21) con Il reato di pensare, in cui affronta il tema della libertà di pensiero, oggi sempre più limitata da schemi ideologici, autocensure e nuove forme di controllo invisibili. "Parlare di spettacolo però mi fa sentire inadeguato. Sono l’anti-spettacolo, non passeggio su e giù dal palco con un auricolare o musicisti. In questo teatro squisito porto più un bollito senza salsa, un cucinato che viene dalla mia esperienza".

Tutto esaurito per due serate. È contento di tornare?

"Back to Bologna! È una città a me molto cara, in cui ho lavorato – ero consulente della Regione quando mi occupavo di giovani suicidi –, in cui mi sono divertito e dove ho tanti amici. Per noi ragazzi dell’epoca era la città delle osterie e dell’arte. La conosco così bene che quel maledetto 2 agosto ero alla stazione: sono un superstite. Non conosco solo come era il Diana, ma anche la tragedia".

Bologna le piace ancora?

"È cambiata, ma sono cambiato io. Mi piaceva la Bologna sotto i portici e ascoltare la musica che facevano le scarpe. Oggi c’è un ronzio che non mi piace moltissimo. Mi sembrava molto bella quella Bologna romantica: i portici sono per gli innamorati".

Anche sotto le Due Torri è un reato pensare?

"Bologna è molto aperta, curiosa, ironica, riflessiva, di grandi pensatori, poeti. Ha una nobiltà culturale, a partire da Roberto Roversi. Senza di lui anche Vasco avrebbe fatto più fatica: di quella bellezza si è nutrito".

Torniamo alla parola ’reato’.

"’Il reato di pensare’ è un grido d’allarme, anche se con Bologna possiamo parlare. Credo la che la mia preoccupazione sia quella di tanti, al di là delle fazioni politiche, oltre l’orrore quotidiano delle guerre. Ci sono altri conflitti che mi riguardano".

Quali sono?

"Siamo sicuri di essere sulla strada giusta per far crescere i ragazzi? Perché i bambini non possono più dipingersi addosso, giocare nei cortili e costruire macchine stupefacenti? Oggi invece abbiamo tutto dentro i nostri meravigliosi telefonini. Si avvicina un nuovo giorno. Se un ragazzo può usare una chat di intelligenza artificiale per costruirsi su misura una propria formazione, allora mi chiedo: che bisogno c’è di andare a scuola? Se possiamo fare tutto dal salotto di casa, in pigiama, lo faremo. Oppure pensiamo alla Sanità".

Ci spieghi.

"Quando un robot fa un’operazione chirurgica tutti dicono: finalmente, così sbaglieremo di meno. Ma io chiedo a un ortopedico del Rizzoli: chi andrà a dare una brutta o una bella notizia a qualcuno, chi lo farà? Tutti mi dicono che tanto è così. Ma io so che questo non lo voglio. Non voglio mangiare le tagliatelle con una app".

Non tutta la tecnologia va demonizzata.

"Ma anche io ho iniziato a usarla, passando dalla macchina da scrivere al computer. Poi però uscivo con i miei amici, non cambiava la mia vita. Ma se tu ora invece che andare all’università stai in cucina, allora la tua vita è cambiata. La formazione è incontrarsi, anche litigare. Credo ancora nella forza di una carezza. È un tema che riguarda il diritto a crescere: i nostri figli lasciamoli giocare. Ci vuole coraggio, l’AI non può essere al nostro posto. Cosa ne sanno nella Silicon Valley di cos’è una Petroniana. Se la nomini a un bolognese, non pensa a internet, ma si ricorda di un nonno".

E il dibattito sul cellulare a scuola?

"Il voler sapere sempre dov’è mio figlio è un egocentrismo dei genitori, l’ipercontrollo su qualsiasi cosa. I gruppi whatsapp sono barbarici".

Quali sono i rischi maggiori per i più giovani nell’eccesso di tecnologia?

"Memoria e capacità di attenzione sono precipitate. I bambini saranno incapaci di fare un riassunto, di scrivere in corsivo. Lo dicono i neuroscienziati. Invece devono annoiarsi, giocare a Shangai. Posso fare un ultimo accenno a Bologna? La libreria per ragazzi vicino al Comune: una volta sono passato ed era piena di creature fra i libri: che meraviglia, quello è il futuro".