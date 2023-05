Cresce il bosco urbano Piantati mille nuovi alberi

Inaugurate ieri mattina a Calderara, nell’ambito della ‘Settimana calderarese’, quattro nuove aree verdi. Fanno parte di ‘Green poker’, il progetto, realizzato dall’amministrazione comunale che ha visto la messa a dimora di 1.000 alberi, è stato reso possibile anche grazie a un protocollo d’intesa siglato con il Gruppo Hera nell’ambito di ‘Eco aberi’, iniziativa che mira alla forestazione urbana.

Al taglio del nastro (nella foto) Giampiero Falzone, sindaco del comune di Calderara e Isabella Malagoli, amministratore delegato di Hera Comm. ‘Green poker’ ha l’obiettivo di creare nuove zone con funzione naturalistico - ambientale aperte al pubblico e si estende nella parte meridionale del centro abitato per una superficie di circa 15 mila metri quadrati complessivi, suddivisi in quattro aree distinte ma vicine tra loro e facilmente accessibili. Aree collocate tra le vie Rizzola Ponente e Garibaldi a sud, tra le vie Gramsci, del Bracciante e Levi a nord e delimitate da via Iotti a est e da via 11 Settembre a ovest. Sustenia - Ecologia applicata ha progettato l’intervento e diretto i lavori. Grazie al sostegno del Gruppo Hera, con ‘Green poker’ sono stati messi a dimora 1.000 nuovi alberi e ci sono i fondi per la prima cura delle piante per almeno tre anni. Si tratta di alberi e di arbusti tra cui acero campestre, carpino bianco, ciliegio canino e selvatico, sambuco nero, frassino ossifillo, gelso bianco, melo fiorentino.

Una parte dei 1.000 alberi messi a disposizione dalla multiutility servirà anche per la riqualificazione, attualmente in corso, del parco dello Zoppo, tra via Aldina e il sottopasso ferroviario. "Con questi quattro parchi – ha detto Falzone – salgono a 5 i boschi urbani nel nostro comune, sulla scia del progetto regionale che creerà il corridoio verde emiliano - romagnolo". "Con il progetto ‘Eco alberi’ – ha aggiunto Malagoli – il nostro obiettivo è duplice: migliorare l’ecosistema territoriale contribuendo alla riduzione della CO2 presente in atmosfera e incoraggiare le comunità a scelte sempre più sostenibili. Inoltre, vogliamo dare una risposta concreta al bisogno di incrementare il verde urbano, necessità sempre più attuale e imprescindibile anche alla luce dell’emergenza che stiamo vivendo in queste settimane sui nostri territori".

p. l. t.