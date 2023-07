Cresce la differenziata In regione è al 74%

In regione cresce ancora la raccolta differenziata, che nel 2022 ha raggiunto il 74% (+1,8% sul 2021). Secondo il report di Regione e Arpae, su un totale di 2,8 milioni di tonnellate di rifiuti urbani prodotti l’anno scorso (in leggera diminuzione), ammontano a oltre due milioni di tonnellate i rifiuti differenziati, in particolare organico e carta. Tra i capoluoghi, il primato è di Ferrara con l’87,6% di raccolta differenziata. Seguono Reggio Emilia (82,8%), Forlì (81,7%), Parma (80,9%), Piacenza (71,8%), Ravenna (67,4%), Rimini (66,5%), Bologna (63,2%) e infine Modena (61%).