Giuseppe Tassi
L'importanza delle fasce
Bologna
CronacaCresce la febbre delle freccette. Due squadre a Montefredente
2 nov 2025
FABIO MARCHIONI
Cronaca
Cresce la febbre delle freccette. Due squadre a Montefredente

Sempre più giocatori ruotano attorno al pub Sagittario. E quest’anno per la prima volta. si disputerà un derby.

I giocatori della Saggitario B e gli avversari di Bentivoglio, dopo la partita

I giocatori della Saggitario B e gli avversari di Bentivoglio, dopo la partita

Tutti pazzi per le freccette. Quest’anno, a Montefredente, si giocherà addirittura un derby tra le due squadre sponsorizzate dal pub Sagittario. Dopo l’esperienza della passata stagione, i giocatori sono aumentati a tal punto da poter comporre due formazioni. La compagine più recente, capeggiata da Ivan Bellucci, è iscritta al campionato di serie B, in teoria una categoria superiore a quella in cui militano i ‘cugini’, che però quest’anno è aggregata alla serie C.

I componenti della ’Sagittario B’, che l’ altra sera ha esordito con una vittoria in quel di Bentivoglio, a parte lo stesso Bellucci, sono Filippo Gitti, Davide Vaccari, Manuel Corni, Manuele Piccinelli, Giuseppe Rionero e Valerio Pierfederici. "Le freccette – racconta Bellucci – sono un’attività divertente che permette di passare tempo in compagnia, in un contesto all’insegna del fair play. All’inizio di ottobre ho partecipato al ‘Super Game On’ un torneo individuale con 256 partecipanti, frequentato dai migliori giocatori in Italia. Lì, sono arrivato attorno alla 200ª posizione però lì livello era altissimo". Nel frattempo, sull’Appennino, la pedana è diventata una tradizione. "Si, il giro, in paese, si è allargato. siamo 15 in giocatori suddivisi nelle due squadre, la mia e l’altra, capitanata da Tania Monciatta".

f. m.

