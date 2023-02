Cresce la Pubblica Assistenza Entra in servizio ’Ozzano 52’

La Pubblica Assistenza di Ozzano e San Lazzaro inaugura un nuovo mezzo. "Con voi e al vostro fianco dal 1988" è questo lo slogan scelto dal presidente della Pubblica Assistenza Ozzano - San Lazzaro, Antonino Quattrone, per l’inaugurazione del nuovo mezzo che va ad aggiungersi al già ricco parco di automezzi della Pubblica, 12 in tutto fra ambulanze e pulmini. Si tratta di un Fiat Ducato costato circa 60mila euro e interamente finanziato con i fondi della Pubblica Assistenza, provenienti dalle convenzioni sottoscritte con i Comuni e altri enti. "Ozzano 52", questo il nome in codice del mezzo, è attrezzato per poter trasportare 4 carrozzelle o, in alternativa, se utilizzato come pulmino, può trasportare fino a nove persone.

"In questi ultimi anni, con un incremento significativo da dopo la pandemia, sono aumentate le richieste per accompagnare portatori di handicap ed anziani a visite mediche e terapie – dice il presidente Quattrone –, e con i mezzi che avevamo non riuscivamo più a farvi fronte. Abbiamo quindi deciso di investire nell’acquisto di questo nuovo automezzo".

z. p.