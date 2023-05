Crescentone di Bologna tra storia e curiosità: il podcast

Bologna, 22 maggio 2023 – Quale bolognese, da bambino, non ha inseguito i piccioni sul Crescentone? Chi non si è mai soffermato ad ascoltare i capannelli di anziani dibattere sull’ultima prestazione del Bologna Calcio, su questi lastroni di granito bianco e rosa in piazza Maggiore? Realizzato nel 1934, il Crescentone deve il suo nome alla ‘crescente’, tipica focaccia con i ciccioli. Questo rettangolone di granito è il protagonista del nostro podcast gratuito di oggi: ‘il Resto di Bologna’ può essere ascoltato sul nostro sito o sulle principali piattaforme, come Spotify, Google e Apple Podcasts.

Una delle curiosità legate a questa originale pavimentazione risale al giorno della Liberazione di Bologna. Il 21 aprile 1945, durante i festeggiamenti, i carri armati americani salirono al centro della piazza. Lungo il lato corto, verso Palazzo dei Banchi, restano ancora le sbeccature nella pietra: il Comune non ha mai voluto ripristinare la pavimentazione originaria, a imperitura memoria della fine della guerra in città.

Ma alcune fotografie dell’epoca mostrano che erano state allestite rampe per i carri armati: ecco perché c’è chi ritiene che il danno sia stato fatto negli anni Settanta, in occasione di una fiera agricola, da una mietitrebbiatrice in esposizione.

Ma il Crescentone, oltre a essere punto di ritrovo per i bolognesi e area libera per bambini scorrazzanti, è anche il luogo dove, su un semplice sgabello, chiunque può declamare le proprie ragioni, una sorta di speakers corner al ragù. E soprattutto, d’estate, il Crescentone è l’arena dove migliaia di bolognesi si ritrovano per guardare i film restaurati o i successi della stagione davanti al maxischermo all’aperto: nel 2022 sono stati quasi 200mila.

