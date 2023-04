Crescere, immaginare e gestire

Andrea Zanchi

E se Bologna non fosse più la capitale degli umarells? La ‘provocazione’ non è così campata in aria, leggendo il rapporto del Censis su come è cambiata la città in venti anni, dal 2002 al 2022. Un’immagine delle Due Torri ben diversa da quella che tanti avevano in mente, soprattutto sul fronte demografico. Nel bel mezzo dell’inverno italiano della natalità – che comunque picchia duro anche a queste latitudini – Bologna è in controtendenza: rispetto al 2002 vive sotto i portici il 28% in più di giovanissimi (dagli 0 ai 14 anni) e la quota degli ultrasessantacinquenni sull’intera popolazione è scesa di 4 punti percentuali (dal 20,2% di venti anni fa al 16,3% odierno).