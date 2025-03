CrescInBanda: incontri di musica

Ha preso il via la seconda edizione della rassegna CrescInBanda, organizzata dal Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme nella propria sede in via Viara 517. "Crescere non è solo una questione di età, ma di conoscenza, esperienza, cultura e spirito – afferma il presidente del Corpo Bandistico Riccardo Naldi –. CrescInBanda nasce con la voglia di esplorare nuovi orizzonti attraverso il magico mezzo della musica". La rassegna comprende una serie incontri su prenotazione fino a giugno. Prossimo appuntamento giovedì 20 marzo alle ore 20,30 con Damiano Trevisan: un viaggio tra gong, tamburi sciamanici e strumenti ancestrali. Il 3 aprile workshop con Aldo Betto.