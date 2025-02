Bologna, cos’è Cresco: gli spazi extrascolastici fanno rete

Bologna, 25 febbraio 2025 – Guarda a chi ha dai 6 ai 18 anni, ‘Cresco’: la rete degli spazi extrascolastici comunali che si rinnovano e si mettono in rete, con l’obiettivo di essere inclusivi, polifunzionali e accessibili per tutti e tutte.

Gli spazi educativi, a libero accesso, sono 30 distribuiti nei sei quartieri (6 a Borgo Panigale-Reno, 5 al Navile, 4 a Porto-Saragozza, 3 a Santo Stefano, 4 al Savena, 8 a San Donato-San Vitale).

La nuova rete sarà presentata domani dalle 16 in occasione di un Open Day a Spazio Opportunità (via Demetrio Martinelli 18) alla presenza del sindaco Matteo Lepore e di Veronica Ceruti, direttrice dell’Area educazione, istruzione e nuove generazioni del Comune.

Gli spazi ’Cresco’ fanno parte di ’Radicalmente Adolescenti’, la strategia dell’amministrazione a misura di adolescente che prevede dieci nuove azioni e servizi a loro rivolti per rispondere alle sfide educative.

Il tutto partendo dall’analisi dei bisogni e delle istanze degli adolescenti, dei servizi cittadini a loro destinati.

A gestire gli spazi, previo affidamento a seguito di gara, è Scu.Ter – Scuola Territorio, consorzio di imprese sociali radicate sul territorio bolognese, con esperienze professionali consolidate.

Il bando triennale, fino a settembre 2027, prevede la suddivisione del servizio in sei lotti territoriali, per garantire una copertura capillare in tutti i quartieri del Comune.

In ogni spazio è presente un’équipe educativa formata da un educatore, per un totale di circa 80 educatori in tutta la città. Ogni équipe è formata da personale qualificato.

In ogni quartiere è poi presente una figura di coordinamento territoriale, per poter rispondere ai bisogni in maniera più efficace e per proporre un piano formativo di qualità.

f.g.s.