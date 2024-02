Crescono gli assessori. Giuliana Piazzi in giunta

Si amplia la giunta comunale di Budrio, con l’ingresso di Giuliana Piazzi, eletta consigliera comunale nella lista del Pd alle ultime elezioni amministrative. "Fin dal mio insediamento era rimasto in giunta il posto per un eventuale nuovo assessore – afferma la sindaca Debora Badiali –, dopo un anno e mezzo di lavoro abbiamo rodato la squadra e sono convinta che Giuliana possa apportare quel valore aggiunto che renderà ancor più efficace il lavoro di tutti". Già attiva come consigliera comunale con delega alle Politiche socio-sanitarie, entra in giunta per occuparsi di Welfare di comunità, Nidi d’infanzia, Politiche abitative, Fragilità e Progetti civici di educazione ambientale.

La nuova assessora, operativa dal 2 febbraio, si dice pronta per l’incarico: "Già come consigliera ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con la giunta. Il mio impegno per la comunità si rafforzerà e spero che tutti insieme potremo raccogliere i frutti dei progetti che porterò avanti con la sindaca e tutta la squadra". Piazzi si è avvicendata in consiglio comunale con Cinzia Venturoli, già consigliera comunale a Budrio nel mandato 2012-2017. L’ingresso in giunta di Piazzi segna anche la ridistribuzione delle deleghe alla luce dei cambiamenti avvenuti a seguito degli eventi dell’ultimo anno e mezzo, ricostruzione post alluvione in primis, e opportunità, come bandi e nuovi progetti, che vedono impegnata l’amministrazione dal suo insediamento. La sindaca terrà Politiche culturali, Pianificazione urbanistica, Progetti di rigenerazione urbana, Ricostruzione post alluvione, Polizia Locale, Politiche per la salute, Politiche per il lavoro, Comunicazione e Personale. Roberto Maccagnani, vicesindaco, ha deleghe a Bilancio, Tributi, Sport e impianti e Attività Economiche. Stefano Buldini, presidente del consiglio comunale si occupa di Valorizzazione del centro storico, Commercio, Facilitazione e innovazione digitale e Connettività; Stefano Pezzi le Politiche ambientali ed energetiche, la Mobilità sostenibile e Parchi e verde pubblico. Franca Martinelli le Politiche scolastiche, Edilizia scolastica, Pace e solidarietà tra i popoli, Associazionismo e tavolo della sussidiarietà e Progetti di cittadinanza attiva, mentre Maurizio Cesari i Lavori pubblici e manutenzioni, Viabilità, Sicurezza idrica, Protezione civile e Agricoltura.

A seguito dell’ingresso della Piazzi non è mancata polemica da parte dell’opposizione, con l’ex sindaco Maurizio Mazzanti: "Sono amareggiato del fatto che abbiamo scoperto del nuovo assessore solo dopo aver notato, in Commissione di garanzia, una proposta di variazione al bilancio per un aumento di spesa per l’indennità di un nuovo membro di giunta. Trovo queste modalità irrispettose nei confronti dei consiglieri. Non ci era stato neanche detto il nome dell’assessore quando la foto di gruppo, scopriamo, era già stata fatta la mattina stessa".

Zoe Pederzini