Crescono i lavoratori che si dimettono

Crescono i lavoratori che lasciano il proprio posto di lavoro in Romagna: uno su due dice addio addirittura a rapporti a tempo intederminato. Lo dice l’Osservatorio economico della Camera di commercio della Romagna - per le province di Forlì-Cesena e Rimini - che ha elaborato i dati Inps sulla precarietà del 2022 e del primo trimestre 2023, mettendoli a confronto con gli anni precedenti. E ciò che emerge è un 2022 in cui il trend delle dimissioni è in salita, mentre per l’avvio del 2023 si registra una tendenziale diminuzione. In dettaglio, nelle province di Forlì-Cesena e

Rimini nel 2022 le dimissioni nei rapporti di lavoro sono state 30.582, ovvero il 18% delle cessazioni del totale dei rapporti (170.210), in crescita, rispetto al 2021, del 12,6%. L’aumento è ancora più consistente, di ben +34,7%, sui dati pre-pandemia del 2018. L’incidenza delle dimissioni dal 2018 al 2022 è di 4,3 punti percentuali: dal 13,7% al 18% del 2022. Il fine contratto, che rimane il principale motivo di cessazione, vede invece calare la relativa incidenza di 2,7 punti percentuali (dal 74,8% del 2018 al 72,1% del 2022). Da rilevare che la metà delle dimissioni, ovvero il 50,1%, riguarda rapporti di lavoro a tempo indeterminato.