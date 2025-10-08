Crescono le donazioni di sangue. E Avis premia i soci inossidabili

Argelato ha celebrato i suoi donatori di sangue. Nella sala del consiglio comunale di Argelato si è tenuta la cerimonia di consegna delle benemerenze Avis ai donatori di sangue, un momento di festa e gratitudine per l’impegno civico della comunità. La cerimonia ha visto la partecipazione della sindaca Claudia Muzic, della presidente Avis provinciale Sonia Manaresi e della presidente Avis di Argelato, Manuela Marverti. I soci di Avis di Argelato sono oggi circa 280. Quest’anno, sono stati 38 i donatori premiati, di cui 20 presenti alla cerimonia. Tre di questi sono stati premiati con benemerenza "oro con smeraldo" che si ottiene dopo 40 anni di iscrizione all’Avis e almeno 80 donazioni, o il compimento di 100 donazioni. Un momento particolarmente emozionante è stato il conferimento della benemerenza in oro "honoris causa" a Silvano Leprotti, socio fondatore, per il suo impegno decennale e il contributo cruciale alla crescita dell’associazione nel territorio di Argelato. L’associazione può guardare al futuro con ottimismo: i dati di quest’anno sono estremamente incoraggianti. Nel periodo da gennaio a settembre di qust’anno, Avis Argelato ha registrato un notevole +26,7% di prime donazioni rispetto all’anno precedente. La sindaca Muzic (donatrice di sangue iscritta ad Avis a sua volta), nel suo intervento ha espresso i complimenti all’associazione e ai donatori, sottolineando l’importanza vitale del loro gesto per la salute pubblica.

p. l. t.